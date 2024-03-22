Ушёл из жизни экс-президент Федерации конного спорта СССР Михаил Будённый
Бывший президент Федерации конного спорта СССР и России, сын маршала СССР Семёна Будённого Михаил Будённый умер на 80 году жизни, сообщили в Федерации конного спорта России, передает «Матч ТВ».
В ФКСР отметили, что Будённый был увлеченным конником и талантливым управленцем, который сумел поддержать развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы. Он возглавлял отечественную федерацию конного спорта с 1984 по 1993 год. С 1990 по 1995 год был членом бюро Международной федерации конного спорта.
О времени и месте похорон будет объявлено дополнительно, заявили в федерации.
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