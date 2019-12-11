Ушла из жизни автор программы «Радионяня» Елена Лебедева
11 декабря 201914:10
Умерла основатель и автор популярной в Советском Союзе детской передачи «Радионяня» Елена Лебедева.
Она скончалась 10 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников. Похороны состоятся в субботу, 14 декабря на Ваганьковском кладбище.
Радиопередача «Радионяня» выходила на Всесоюзном радио в 70-е и 80-е годы. В разное время ее авторами были Эдуард Успенский, Леон Измайлов, Ефим Смолин и другие, отмечает RT.
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ФОТО: РИА Новости/Олег Ласточкин
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