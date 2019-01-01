Ушла из жизни автор «гардемаринов» Нина Соротокина

Писательница Нина Соротокина скончалась в возрасте 84 лет, сообщает Телеканал «360». Она стала знаменитой благодаря роману «Трое из навигацкой школы», по которому был снят фильм о гардемаринах. О смерти писательницы сообщила в Instagram режиссер Светлана Дружинина.

Причина смерти, дата и место похорон еще не объявлены.

Ранее НСН рассказала о значении творчества, ушедшего от нас в апреле сего года, выдающегося кинорежиссера Георгий Данелии, который умер в Москве 4 апреля.

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, народный артист России Карен Шахназаров, рассказал в эфире НСН, что Георгий Данелия оставил большой след в памяти всех зрителей – и не только отечественных.

«Данелия, безусловно, был мастером мирового класса. И в этом нет сомнений. Он выдающийся, великий режиссер, создавший целую галерею самобытных картин – со своим стилем, почерком. Для меня он – один из моих главных учителей. Когда я молодым пришёл на "Мосфильм", я сделал пять картин в его объединении. Он тогда возглавлял объединение музыкальных и комедийных фильмов. "Курьер", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх" - это всё было сделано там», - рассказал собеседник НСН.







