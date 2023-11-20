«Спас шахтеров»: Чем запомнился экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев
В возрасте 79 лет из жизни ушел бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион почти 20 лет и ушел в отставку после пожара в «Зимней вишне».
На 80-м году жизни умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, сообщил в соцсети «ВКонтакте» действующий глава региона Сергей Цивилев.
Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год: с 1997 по 2018 годы. Цивилев назвал Тулеева ярким, неординарным человеком, «вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России».
Он также напомнил, что Аман Тулеев возглавил Кузбасс в «тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах». Действующий губернатор вспомнил, «рельсовую войну» — массовые забастовки шахтеров, которые в 1990-е заблокировали железнодорожные магистрали. Горняки протестовали из-за длительных невыплат зарплаты.
«С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», - написал Цивилев.
Тулеев считал, что забастовки организовали бандиты, используя шахтеров лишь как «таран».
«Мне этот стук касок до сих пор ночью снится. Рельсы перекрытые. Шахтеров просто использовали как таран. Как политическую силу для достижения своих целей», — говорил он в 2021 году.
В мае 2017 года Тулеев ушел в отпуск, который несколько раз продлевал. Позже выяснилось, что глава региона перенес операцию на позвоночнике.
1 апреля 2018 года после гибели 60 человек в ТРЦ "Зимняя вишня" Тулеев заявил, что подал президенту Владимиру Путину прошение об отставке. Тогда он говорил, что устал от политики и не видит смысла в ней оставаться.
Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял пятерых членов семьи в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», заявил тогда НСН, что за трагедией стоят коррумпированные власти.
«Трагедия в «Зимней вишне» показала, что законы в Кемерове не работают. Мечта, видимо, прийти в политику и воровать. 90-е годы не ушли. Губернатор Тулеев не знает, что у него творят его замы. В паспорте объекта должен быть план эвакуации. И в ТРЦ «Зимняя вишня» из-за многочисленных перестроек не соответствовал действительной архитектуре», - сказал он.
В эфире НСН гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв тогда отмечал, что вместе с Тулеевым ушла эпоха региональных тяжеловесов.
«Пожар это катализатор конечно. Катализатор конца эпохи региональных тяжеловесов, как это говорили в 90-е годы. Что касается самого региона, то я не думаю, что там произойдут кардинальные изменения. В большей степени возрастет значение экономической элиты, потому что огромный авторитет Тулеева определял, что главным и решающим фактором является региональная власть», - объяснял он.
После этого Тулеев занимал кресло спикера регионального парламента, а в сентябре 2018 году стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).
В 2021 году Тулеев рассказал, как пытался привлечь туристов в регион с помощью легенды о снежном человеке. В частности он предлагал главе Таштагольского района Владимиру Макуте найти «кого-то повыше ростом, чтобы он вывернул шубу наизнанку и побегал в людных местах».
Экс-губернатор заявил, что был в Азасской пещере, которую связывают со снежным человеком.
«Разожгли костер, руками раздирали мясо, косили под первобытных, каких-то следов обитания йети я не обнаружил в этой пещере, а забираться вглубь не рискнул» - описал свое пребывание там Тулеев.
Он предложил главе Таштагольского района приурочить День снежного человека ко дню открытия горнолыжного сезона, а также учредить приз в один миллион рублей за обнаружение йети.
К соболезнованиям сегодня присоединились целые учреждения — например, коллектив новокузнецкой школы искусств № 27. В соцсетях работники написали, что смерть Тулеева — невосполнимая утрата.
В 1999 году указом экс-президента России Бориса Ельцина Тулеев был награжден орденом Почета, однако отказался принимать награду. В сентябре 2000 года принял орден Почета от президента Владимира Путина.
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