«Спас шахтеров»: Чем запомнился экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

В возрасте 79 лет из жизни ушел бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион почти 20 лет и ушел в отставку после пожара в «Зимней вишне». 

На 80-м году жизни умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, сообщил в соцсети «ВКонтакте» действующий глава региона Сергей Цивилев.

Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год: с 1997 по 2018 годы. Цивилев назвал Тулеева ярким, неординарным человеком, «вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России».

Он также напомнил, что Аман Тулеев возглавил Кузбасс в «тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах». Действующий губернатор вспомнил, «рельсовую войну» — массовые забастовки шахтеров, которые в 1990-е заблокировали железнодорожные магистрали. Горняки протестовали из-за длительных невыплат зарплаты.

«С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», - написал Цивилев.

Тулеев считал, что забастовки организовали бандиты, используя шахтеров лишь как «таран».

Востриков: В Кузбассе - культ личности Тулеева

«Мне этот стук касок до сих пор ночью снится. Рельсы перекрытые. Шахтеров просто использовали как таран. Как политическую силу для достижения своих целей», — говорил он в 2021 году.

В мае 2017 года Тулеев ушел в отпуск, который несколько раз продлевал. Позже выяснилось, что глава региона перенес операцию на позвоночнике.

1 апреля 2018 года после гибели 60 человек в ТРЦ "Зимняя вишня" Тулеев заявил, что подал президенту Владимиру Путину прошение об отставке. Тогда он говорил, что устал от политики и не видит смысла в ней оставаться.

Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял пятерых членов семьи в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», заявил тогда НСН, что за трагедией стоят коррумпированные власти.

«Трагедия в «Зимней вишне» показала, что законы в Кемерове не работают. Мечта, видимо, прийти в политику и воровать. 90-е годы не ушли. Губернатор Тулеев не знает, что у него творят его замы. В паспорте объекта должен быть план эвакуации. И в ТРЦ «Зимняя вишня» из-за многочисленных перестроек не соответствовал действительной архитектуре», - сказал он.

В эфире НСН гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв тогда отмечал, что вместе с Тулеевым ушла эпоха региональных тяжеловесов.

«Пожар это катализатор конечно. Катализатор конца эпохи региональных тяжеловесов, как это говорили в 90-е годы. Что касается самого региона, то я не думаю, что там произойдут кардинальные изменения. В большей степени возрастет значение экономической элиты, потому что огромный авторитет Тулеева определял, что главным и решающим фактором является региональная власть», - объяснял он.

После этого Тулеев занимал кресло спикера регионального парламента, а в сентябре 2018 году стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

Тулеев попросил прокуратуру проверить информацию о своих «богатствах»

В 2021 году Тулеев рассказал, как пытался привлечь туристов в регион с помощью легенды о снежном человеке. В частности он предлагал главе Таштагольского района Владимиру Макуте найти «кого-то повыше ростом, чтобы он вывернул шубу наизнанку и побегал в людных местах».

Экс-губернатор заявил, что был в Азасской пещере, которую связывают со снежным человеком.

«Разожгли костер, руками раздирали мясо, косили под первобытных, каких-то следов обитания йети я не обнаружил в этой пещере, а забираться вглубь не рискнул» - описал свое пребывание там Тулеев.

Он предложил главе Таштагольского района приурочить День снежного человека ко дню открытия горнолыжного сезона, а также учредить приз в один миллион рублей за обнаружение йети.

К соболезнованиям сегодня присоединились целые учреждения — например, коллектив новокузнецкой школы искусств № 27. В соцсетях работники написали, что смерть Тулеева — невосполнимая утрата.

В 1999 году указом экс-президента России Бориса Ельцина Тулеев был награжден орденом Почета, однако отказался принимать награду. В сентябре 2000 года принял орден Почета от президента Владимира Путина.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Яна Лапикова
ТЕГИ:Аман ТулеевКузбассРегионы

Горячие новости

Все новости

партнеры