«Спас шахтеров»: Чем запомнился экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

«Мне этот стук касок до сих пор ночью снится. Рельсы перекрытые. Шахтеров просто использовали как таран. Как политическую силу для достижения своих целей», — говорил он в 2021 году.

В мае 2017 года Тулеев ушел в отпуск, который несколько раз продлевал. Позже выяснилось, что глава региона перенес операцию на позвоночнике.

1 апреля 2018 года после гибели 60 человек в ТРЦ "Зимняя вишня" Тулеев заявил, что подал президенту Владимиру Путину прошение об отставке. Тогда он говорил, что устал от политики и не видит смысла в ней оставаться.

Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял пятерых членов семьи в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», заявил тогда НСН, что за трагедией стоят коррумпированные власти.

«Трагедия в «Зимней вишне» показала, что законы в Кемерове не работают. Мечта, видимо, прийти в политику и воровать. 90-е годы не ушли. Губернатор Тулеев не знает, что у него творят его замы. В паспорте объекта должен быть план эвакуации. И в ТРЦ «Зимняя вишня» из-за многочисленных перестроек не соответствовал действительной архитектуре», - сказал он.

В эфире НСН гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв тогда отмечал, что вместе с Тулеевым ушла эпоха региональных тяжеловесов.

«Пожар это катализатор конечно. Катализатор конца эпохи региональных тяжеловесов, как это говорили в 90-е годы. Что касается самого региона, то я не думаю, что там произойдут кардинальные изменения. В большей степени возрастет значение экономической элиты, потому что огромный авторитет Тулеева определял, что главным и решающим фактором является региональная власть», - объяснял он.

После этого Тулеев занимал кресло спикера регионального парламента, а в сентябре 2018 году стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).