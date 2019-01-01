Общество
Как напоминает RT, Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году. В знак скорби возле зданий организации будут приспущены флаги.
Скончался глава МАГАТЭ
22 июля10:26
Скончался гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано Об этом сообщили в пресс-службе организации. Главе МАГАТЭ было 72 года.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Амано намерен подать в отставку, причем официально объявить об этом намеревались именно в понедельник, 22 июля.
Как напоминает RT, Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году. В знак скорби возле зданий организации будут приспущены флаги.
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