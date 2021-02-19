Ущерб от коррупции на Северном Кавказе составил 2 млрд рублей
19 февраля 202114:30
Ущерб от коррупционных преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году составил около 2 миллиардов рублей, приводит РИА Новости слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
За год в регионе было выявлено 2,2 тысячи преступлений коррупционной направленности.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщал, что общий ущерб от коррупции в РФ за год составил 45 миллиардов рублей.
В то же время в СКФО ущерб от коррупции за 2019 год составил 2,8 миллиарда рублей.
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19 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru