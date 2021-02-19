Ущерб от коррупции на Северном Кавказе составил 2 млрд рублей

Ущерб от коррупционных преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году составил около 2 миллиардов рублей, приводит РИА Новости слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

За год в регионе было выявлено 2,2 тысячи преступлений коррупционной направленности.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщал, что общий ущерб от коррупции в РФ за год составил 45 миллиардов рублей.

В то же время в СКФО ущерб от коррупции за 2019 год составил 2,8 миллиарда рублей.



