Ущерб от аварии в Норильске оценили в астрономическую сумму

Беспрецедентной для России оказалась сумма, в которую Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный в результате аварии на норильской ТЭЦ-3. Совокупный вред, нанесенный экологии региона, составил 148 миллиардов рублей или два миллиарда долларов. Компании-владельцу ТЭЦ-3, которая входит в группу «Норникель», направлено требование о добровольном возмещении ущерба.

29 мая в результате разрушения резервуара на территории ТЭЦ более 20 тысяч тонн дизельного топлива попало в почву и воду местных рек. Как считают в «Норникеле», к аварии привело таяние вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под резервуарами. Ликвидация последствий аварии продолжается до сих пор. Генпрокуратура возбудила уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды, а также по статье о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии.

Президент Владимир Путин объявил о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня. Этому предшествовала выволочка, которую глава государства устроил красноярскому губернатору и представителю руководства предприятия «Норникеля», когда выяснилось, что власти региона отреагировали на ситуацию через два дня после аварии, после сообщений в соцсетях. «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли?», - задал тогда вопрос Владимир Путин.

Вскоре после аварии основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин лично заверил президента Владимира Путина, что компания полностью профинансирует работы по ликвидации последствий случившегося. Примерный объем финансирования этих работ он тогда оценил в 10 миллиардов рублей и выше. Еще 13,5 млрд компания направит на ревизию и укрепление аналогичных объектов по хранению топлива, - обещал Потанин. «Ни одного бюджетного рубля потрачено не будет», - заявлял бизнесмен.



Объявленная Росприроднадзором сумма ущерба ему соответствует, - заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Для сравнения он привел аварию танкера Exxon Valdez у берегов Аляски 30 лет назад. Предъявленная тогда владельцам судна сумма ущерба и штрафов превысила 5 миллиардов долларов.

148 миллиардов – сумма астрономическая. Тех, кого признают виновными в причинении этого ущерба, наказание может грозить очень суровое. В рамках расследования арестованы ряд руководителей и сотрудников ТЭЦ-3, мэру Норильска инкриминировали халатность. Если отталкиваться от приговора по делу «Седьмой студии», где ущерб исчислен в сумму, на несколько порядков меньшую, то фигурантам «норильского дела» светит лет эдак три тысячи. Условно.

