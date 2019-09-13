Уроженец Нигерии стал крымским депутатом

Уроженец Нигерии и член партии КПРФ Ханса Дуглас был избран депутатом в республике Крым. Как сообщает Крымское информационное агентство, он выиграл выборы депутатов горсовета Армянска.

По результатам голосования Дуглас набрал на 44 голоса избирателей больше, чем его главный конкурент. За него проголосовали 263 избирателя.

Отмечается, что на своей должности Дуглас намерен заниматься вопросами медицины, в частности, вести работу над созданием условия для привлечения молодых специалистов в Армянск.

По информации агентства, Дуглас вместе с семьей живет на полуострове с прошлого года. Он переехал в Крым по программе «Земский доктор». Сейчас он работает хирургом в одной из больниц Армянска.





