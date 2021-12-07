Урологическое оборудование для дробления камней в организме человека представляют в Москве

В экспозиции «Российской недели здравоохранения» представлен литотриптер, созданный на московском заводе «Сапфир». Разработка стала одним из центральных продуктов на стенде Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.

Так, комплекс предназначен для измельчения камней в почках и мочевыделительной системе при помощи ударной волны, которая создается электромагнитным генератором. Излучатель воздействует через специальную подушку, заполненную водой, на тело пациента. На данный момент готовится очередной этап испытаний для получения регистрационного удостоверения.

Посетители стенда также смогут увидеть неонатальное, наркозно-дыхательное, офтальмологическое, инфузионное, лабораторное и гинекологическое оборудование. Часть экспонатов «Швабе» будет касаться борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения» проходит в «Экспоцентре» с 6 по 10 декабря. На форуме представлены новые разработки медицинской техники, изделий медицинского назначения и медицинских технологий.

