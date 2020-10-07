В Госдуме предложили ввести уроки здоровья вместо ОБЖ
В российских школах нужно заменить уроки ОБЖ новым предметом «уроки здоровья», предложил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
Как сообщает «Газета.Ru», депутат считает, что новый предмет необходим, так как число проблем со здоровьем у детей растёт. На уроках здоровья планируется научить школьников правилам питания, гигиены и первой помощи.
По мнению парламентария, ОБЖ исчерпал себя как урок, и детям нужна новая программа, которая даст возможность школьникам познавать своё здоровье. Другие детали нововведения пока неизвестны.
По данным Минздрава РФ, общая заболеваемость среди детей по сравнению с 2000 годом стала выше на 19%. Количество заболеваний у россиян до 14 лет выросло до 2,2 тысяч на 1 тысячу человек.
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