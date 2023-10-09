Уроки платформы «Билет в будущее» за сентябрь посмотрели свыше 55 млн раз

Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин на Форуме классных руководителей подвел предварительные итоги сезона программы «Билет в будущее». Востребованность проекта по всей России превзошла ожидания, а бесплатная цифровая платформа по профориентации стала центральной в России по посещаемости.

Есин напомнил, что с 1 сентября был запущен профориентационный минимум, цифровым ядром которого стала платформа «Билет в будущее». Кроме того, стартовал курс по внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты», для которого был разработан Конструктор будущего. Есин указал, что профориентационные уроки за сентябрь посмотрели свыше 55 млн раз, уникальными посетителями стали 4 млн человек, а 1,5 млн школьников прошли профориентационную диагностику.

Так, о профориентации в Санкт-Петербурге рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. Она отметила, что в регионе ситуация заметно меняется. Таким образом, в 2022 году студенты последних курсов колледжей стали выходить сначала на практику, а после и на работу. И запрос на таких выпускников с каждым годом все больше и больше, указала Потехина. Кроме того, она предложила «спустить профориентацию ниже», в начальные классы.

В свою очередь замдиректора по воспитательной работе МБОУ Опалиховская СОШ Анна Микаилова рассказала о том, как действует курс «Россия – мои горизонты». По ее словам, такой курс педагоги школы встретили неоднозначно, потому что у учителей большая нагрузка. Однако, указала она, с каждым занятием учителя втягиваются и благодарны команде проекта «Билет в будущее» за качественный и интересный материал.

На еженедельных занятиях профориентационного курса «Россия – мои горизонты» школьники и их родители узнают о перспективах развития рынка труда, о востребованных профессиях, об изменениях системы СПО и о ключевых проектах государства. Иван Есин указывал на базовую задачу курса, которая состоит в том, чтобы дети узнали об индустриализации России, об изменениях во всех сферах, требующих новых кадров.

