Уроки футбола ввели в 150 российских школах

Проект «Футбол в школе» стартовал в России с 1 сентября, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

В сообщении говорится, что в 150 общеобразовательных школах в восьми регионах страны третьим уроком физкультуры на постоянной основе станет урок футбола.

В проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга. Спортивный инвентар для уроков футбола они получат за счёт Российского футбольного союза (РФС).

Планируется, что с 2022 года к проекту присоединятся более 2 500 общеобразовательных школ из 40 регионов России, и будет запущена Единая лига для всех школ.

Ранее сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу, сообщает Ura.ru. В финале россияне обыграли команду Японии.

