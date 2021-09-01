Уроки футбола ввели в 150 российских школах
Проект «Футбол в школе» стартовал в России с 1 сентября, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
В сообщении говорится, что в 150 общеобразовательных школах в восьми регионах страны третьим уроком физкультуры на постоянной основе станет урок футбола.
В проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга. Спортивный инвентар для уроков футбола они получат за счёт Российского футбольного союза (РФС).
Планируется, что с 2022 года к проекту присоединятся более 2 500 общеобразовательных школ из 40 регионов России, и будет запущена Единая лига для всех школ.
Ранее сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу, сообщает Ura.ru. В финале россияне обыграли команду Японии.
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