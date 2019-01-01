Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Юрия Шатунова прооперировали в одной в одной столичных клиник. Как пишет сайт KP.Ru, певец попал в больницу после гастрольного тура. Во время концертов артист простудился и перенес болезнь на ногах. Позже у него проявилось осложнение в виде воспалённого зуба. Медики обнаружили у Шатунова воспаление левой гайморовой пазухи и решили провести экстренную операцию, во время которой певец находился под общим наркозом. В настоящий момент экс-солист «Ласкового мая» чувствует себя хорошо, отмечает RT.
Между тем, как отмечает директор артиста Аркадий Кудряшов, Юрий Шатунов был госпитализирован 2 июля.
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