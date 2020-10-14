Юристы обвинили мэрию Москвы в нарушении закона о персональных данных
Российская ассоциация профессионалов в области приватности направила запрос в департамент информационных технологий Москвы в связи с недавно введенной обязанностью для работодателей передавать в мэрию сведения о сотрудниках, переведённых на удалённый формат.
Сергей Собянин своим указом обязал, в частности, сообщать телефон, номер автомобиля, данные социальной карты и карты «Тройка» работников на удалёнке.
Юристы поставили под сомнение точку зрения мэрии, согласно которой эти сведения нельзя считать персональными данными. В открытом письме ассоциации подчёркивается, что такая позиция не отвечает практике применения закона.
По мнению авторов обращения, она вступает в противоречие с иными государственными актами, а также с формулировками Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Как подчеркнул соучредитель RPPA Алексей Мунтян, власти Москвы не могут не соблюдать федеральное законодательство о персональным данных без изъятий. Это, в частности, предполагает полную прозрачность в методах обработки предоставленных сведений, для каких целей она нужна, каковы возможные последствия для граждан.
Кроме того, столичные чиновники обязаны гарантировать безопасное хранение и уничтожение таких персональных данных, отмечает «Свободная пресса». Авторы обращения также ставят под сомнение обоснованность введения ответственности для работодателей за непредоставление перечисленных в указе Собянина данных.
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