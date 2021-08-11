Юрист: Законность акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе» не вызывает сомнений

Акция «Миллион призов - #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является законной, сообщил доктор юридических наук, адвокат, телеведущий Павел Астахов.

и направлена на заботу о социальном благополучии горожан. Об этом сообщил доктор юридических наук, адвокат, телеведущий Павел Астахов.

По его словам, это не лотерея, а социальная программа, направленная на заботу о благополучии граждан.

«Это программа, от которой можно только выиграть. В итоге можно получить бонусы, которые можно потратить как деньги на товары и услуги у партнеров программы. Программа направлена на заботу о социальном благополучии населения. Это полезное и абсолютно законное мероприятие», - рассказал Астахов.

Он также отметил, что подобные программы практикуются во всем мире, например, в США и Европе.

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ФОТО: mos.ru
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