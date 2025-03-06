Юрист Васильева предупредила россиян о дачных штрафах

Дачные штрафы могут грозить россиянам в 2025 году. Об этом заявила юрист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева в беседе с «Лентой.ру».

Как отметила эксперт, основные нарушения в этой сфере - нецелевое использование участка, например, для коммерческой деятельности, несоблюдение норм пожарной безопасности, правил обращения с отходами, порядка строительства и благоустройства, санитарных норм.

«Также важно помнить, что утилизация натурального мусора, такого как скошенная трава, листья и ветки путем сжигания допускаются только при определенных условиях», - подчеркнула Васильева.

По словам юриста, при сжигании расстояние до ближайшей постройки должно составлять не менее 7,5 метра, до лиственного и хвойного леса — не менее 15 и 50 м соответственно. Жечь мусор можно лишь в металлической бочке с дном. Нарушителям может грозить штраф до 20 тысяч рублей.

Кроме того, Васильева напомнила об изменении правил сделок с земельными участками с 1 марта. Регистрация таких сделок невозможна при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости данных о местоположении границ участка. Кроме того, запрещено ставить на кадастровый учет либо оформлять права на здания незавершенного строительства с неучтенными в ЕГРН границами.

Также в России с 1 марта начал действовать трехлетний срок для освоения участков. Нарушителям, которые не привели территорию в порядок за этот срок, избавившись от сорняков и захламления, могут выписать штраф на сумму до 50 тысяч рублей.

Между тем Минэкологии Подмосковья напомнило о штрафах за уничтожение животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения. За такое правонарушение предусмотрено взыскание от 2 тысяч рублей для граждан и до 1 млн рублей — для юрлиц, отмечает 360.ru.

