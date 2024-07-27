Юрист Соловьев сообщил россиянам об опасных посланиях из-за границы
Мошенники придумывают новые методы работы, так, злоумышленники начали рассылать интригующие сообщения с иностранных номеров. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил эксперт, главная задача мошенников — заинтересовать жертву, втереться в доверие. Для этого злоумышленники могут прислать с иностранного номера необычное сообщение о том, что некто планирует приехать в Москву, и предложить встретиться. К посланию прикрепляют ссылку на «новый аккаунт», рассчитывая, что жертва заинтересуется и откроет страницу, пытаясь узнать, кто ей пишет.
Соловьев предупредил, что после таких сообщений злоумышленники могут получить доступ к чужим профилям на «Госуслугах», страницам в соцсетях, скомпрометировать персональные данные или украсть средства. По словам юриста, не следует открывать какие-либо ссылки от незнакомцев.
Ранее стало известно, что в 2023 году ущерб от действий телефонных мошенников составил 15,8 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru