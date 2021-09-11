Юрист рассказал о работе «скрытых патрулей» ДПС

Сотрудники ДПС могут законно осуществлять скрытое патрулирование. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм», патрульный автомобиль может быть обычной гражданской машиной, которая не отличается от общего потока. Однако на дорогах достаточно электронных средств контроля, и скрытое патрулирование оправдано только на тех участках, где невозможно обеспечить безопасность движения и снизить уровень аварийности обычными методами.

«Появление любой новой машины на обочине будет рассматриваться как скрытое патрулирование, что может, наоборот, не уменьшить, а увеличить количество аварийных ситуаций», — подчеркнул юрист.

Соловьев заключил, что соблюдение ПДД, а также разумное и внимательное поведение на дороге помогут сэкономить как собственные, так и государственные средства.

