Юрист рассказал, как не лишиться сдаваемой в аренду квартиры
Владельцы квартир, сдаваемых в аренду, могут лишиться своего имущества, если в договоре не прописан запрет для арендаторов на сделки с собственностью. Об этом рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил эксперт, мошенники могут продать арендуемую квартиру без ведома владельца. Защитит от потери жилья спецпункт в договоре аренды о том, что ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца.
«При сдаче квартиры в аренду ее определенно стоит активировать, и внести этот пункт можно в ближайшем МФЦ», — порекомендовал Уткин.
Кроме того, юрист указал, что хозяин квартиры может нотариально оформить договор займа с кем-то из родственников, оставив квартиру в залог, и получить от родственника расписку без даты о получении указанной в договоре суммы. Этот способ полностью заблокирует продажу жилья.
Также Уткин советует сделать опись имущества при сдаче жилья в аренду.
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