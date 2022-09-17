Юрист рассказал, как не лишиться сдаваемой в аренду квартиры

Владельцы квартир, сдаваемых в аренду, могут лишиться своего имущества, если в договоре не прописан запрет для арендаторов на сделки с собственностью. Об этом рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин в беседе с агентством «Прайм».

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Как отметил эксперт, мошенники могут продать арендуемую квартиру без ведома владельца. Защитит от потери жилья спецпункт в договоре аренды о том, что ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца.

«При сдаче квартиры в аренду ее определенно стоит активировать, и внести этот пункт можно в ближайшем МФЦ», — порекомендовал Уткин.

Кроме того, юрист указал, что хозяин квартиры может нотариально оформить договор займа с кем-то из родственников, оставив квартиру в залог, и получить от родственника расписку без даты о получении указанной в договоре суммы. Этот способ полностью заблокирует продажу жилья.

Также Уткин советует сделать опись имущества при сдаче жилья в аренду.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Баранов
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