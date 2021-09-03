Юрист предупредил о штрафах за хранение консервации в подвале многоквартирного дома

Места общего пользования в многоквартирных домах нельзя использовать для хранения законсервированных заготовок, нарушителям грозит штраф в размере до 3 тысяч рублей. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин в беседе с РБК Недвижимость.

Эксперт подчеркнул, что соленья разрешено хранить только в официально оформленных кладовых, отмечает Ura.ru.

Согласно приказу о мерах противопожарной безопасности, вступившему в силу в этом году, запрещено размещение различных предметов на путях эвакуации и эвакуационных выходах, сообщает РИА ФАН.

«Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений. Размещение абсолютно любых предметов в МОПах, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей», — отметил эксперт.

