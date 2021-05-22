Юрист объяснил запрет на петрушку
Семена петрушки кудрявой попадают под запрет в соответствии с СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», при этом выращивать зелень и употреблять ее в пищу разрешено. Об этом рассказал правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго в беседе с агентством «Прайм».
«В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», — объяснил юрист.
За культивацию семян с целью получения наркотического масла россиянам может грозить наказание в соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса РФ. Правозащитник пояснил, что за такое правонарушение назначается штраф до 40 тысяч рублей или в размере дохода за период до трех месяцев, возможно наказание до 480 часов обязательных работ либо до 2 лет исправительных работ. Кроме того, не исключается ограничение или лишение свободы.
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