Юрист Нигматуллина предупредила об угрозе продажи квартир мошенниками через «Госуслуги»

Мошенники научились проводить сделки по продаже квартир через портал «Госуслуги» с помощью электронной цифровой подписи жертвы. Об этом рассказала юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, злоумышленникам удается завладеть цифровой подписью, используя методы социальной инженерии, «когда владелец недвижимости сам открывает доступ к данным кому-то или оставляет их где-то». При этом для сделок с недвижимостью необходимы паспорт, СНИЛС, ИНН владельца: мошенники нередко находят сканы этих документов в продающихся в Сети базах данных.

Нигматуллина рекомендовала россиянам подать в Росреестр заявление, запрещающее действия с их недвижимостью без личного присутствия. Это можно сделать в том числе на «Госуслугах» в разделе «Недвижимость». Юрист также посоветовала не сообщать незнакомым людям личные данные, пароли и коды из SMS, не открывать ссылки от неизвестных отправителей, регулярно проверять аккаунт на портале госуслуг на предмет подозрительных действий.

