Юрист Адамс предупредил водителей о штрафах за кофе и мороженое в руке

Новые поправки в правила дорожного движения начнут действовать в 2025 году. Об этом рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с RT.

Как отметил юрист, вступят в силу поправки к пункту 2.7 ПДД, и водителям предстоит пересмотреть свои привычки за рулем.

«Эти изменения вызывают бурные обсуждения, ведь теперь камеры будут фиксировать любые предметы в руках водителей, а штрафы могут выписываться не только за использование телефона, но и за что угодно — от чашки кофе до мороженого», — рассказал Адамс.

Эксперт назвал главной целью изменений повышение безопасности на дорогах. По словам юриста, смартфоны, еда и напитки, документы отвлекают автомобилистов и создают потенциальные риски.

«Поправки призваны устранить любые действия, которые могут повлиять на реакцию и внимание человека за рулем», — добавил Адамс.

Ранее стало известно, что с 1 января штрафы для водителей за превышение скорости на 20−40 км/ч увеличат до 750 рублей, за вождение в нетрезвом состоянии — до 45 тысяч рублей, напоминает «Свободная пресса».

