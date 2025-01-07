Юрист Адамс предупредил водителей о штрафах за кофе и мороженое в руке
Новые поправки в правила дорожного движения начнут действовать в 2025 году. Об этом рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с RT.
Как отметил юрист, вступят в силу поправки к пункту 2.7 ПДД, и водителям предстоит пересмотреть свои привычки за рулем.
«Эти изменения вызывают бурные обсуждения, ведь теперь камеры будут фиксировать любые предметы в руках водителей, а штрафы могут выписываться не только за использование телефона, но и за что угодно — от чашки кофе до мороженого», — рассказал Адамс.
Эксперт назвал главной целью изменений повышение безопасности на дорогах. По словам юриста, смартфоны, еда и напитки, документы отвлекают автомобилистов и создают потенциальные риски.
«Поправки призваны устранить любые действия, которые могут повлиять на реакцию и внимание человека за рулем», — добавил Адамс.
Ранее стало известно, что с 1 января штрафы для водителей за превышение скорости на 20−40 км/ч увеличат до 750 рублей, за вождение в нетрезвом состоянии — до 45 тысяч рублей, напоминает «Свободная пресса».
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