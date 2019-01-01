Юрий Шевчук: Серьезные вещи решаются референдумом
Музыканты о политике. Политики о музыке. Юрий Шевчук и Сергей Галанин о конфликте вокруг храма в Екатеринбурге, новом президенте Украины и школьном скандале во Владивостоке.
Дискуссия о месте строительства храма в Екатеринбурге, инаугурация нового президента Украины и его первые шаги в новом качестве, а теперь еще и скандал с костюмами на последнем звонке в приморской школе стали одними из наиболее резонансных тем уходящей недели.
После того, как было принято решение путем опроса определить, где же все-таки в Екатеринбурге строить храм, возникла новая проблема: включать или нет в список потенциальных стройплощадок сквер у театра драмы, где его собирались возводить изначально и вокруг которого вспыхнули протесты. Губернатор Свердловской области предложил исключить сквер из списка площадок, мэр города настаивает на обратном. Глас народа должен быть услышан, - заявил в этой связи в эфире НСН лидер группы ДДТ Юрий Шевчук:
«Вообще любые конфликты надо решать референдумом, мне кажется. Любые такие большие проблемы на уровне города, поселка, страны. Серьезные вещи решаются референдумом. Потому что пять-шесть чуваков, которые решают за сто сорок миллионов, это – бред! Они должны советоваться с людьми простыми».
Первая неделя пребывания во главе Украины предпринимателя и шоумена Владимира Зеленского изобиловала неожиданными событиями и поступками как с его стороны, так и в отношении него самого. От просьбы Зеленского к США усилить санкции против России до петиции за его уход в отставку всего через три дня после инаугурации. Артисты – живые люди, - заметил, комментируя события на Украине, Юрий Шевчук:
«Я думаю, если бы был жив замечательный клоун Юрий Никулин и он бы баллотировался в президенты, вся страны бы проголосовала за него. Клоуны, артисты – живые люди, мало что понимают, но зато, я думаю, там с душой более-менее… ну, у некоторых. Уметь рассмешить народ – гораздо гуманнее, чем его уметь пугать».
Выпускники в шортах и масках зайчиков в компании школьницы в полицейской форме в школьном дворе в день последнего звонка. Скандал с переодеванием выпускников одной из школ во Владивостоке, вызвавший полицейскую проверку и возмущение краевых властей и Министерства просвещения, ставит вопросы, обращенные в первую очередь, ко взрослым, - заметил в эфире НСН лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин:
«Вопросы, конечно, ко всем нам, ко взрослым людям. Эти ученики давно празднуют «хеллоуины», это для них некая сказка, некий такой тоже праздник. Они все уже пропитаны глобальным видением того, что такое хорошо и что такое плохо. Они в этой среде растут, к сожалению. Вопросы надо задавать тем, кто имеет отношение к системе образования. А это – часть государственной системы, поэтому вопрос к государству. Если государство допускает по телевизору, в сетях все это и на это закрывает глаза, причем тут дети?»
Давний девиз «Национальной Службы Новостей» «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» получил свою реализацию в одноименном информационном проекте, где первые лица политического Олимпа высказывают свое мнение о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене