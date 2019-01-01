Юрий Шевчук: Серьезные вещи решаются референдумом

Дискуссия о месте строительства храма в Екатеринбурге, инаугурация нового президента Украины и его первые шаги в новом качестве, а теперь еще и скандал с костюмами на последнем звонке в приморской школе стали одними из наиболее резонансных тем уходящей недели.

После того, как было принято решение путем опроса определить, где же все-таки в Екатеринбурге строить храм, возникла новая проблема: включать или нет в список потенциальных стройплощадок сквер у театра драмы, где его собирались возводить изначально и вокруг которого вспыхнули протесты. Губернатор Свердловской области предложил исключить сквер из списка площадок, мэр города настаивает на обратном. Глас народа должен быть услышан, - заявил в этой связи в эфире НСН лидер группы ДДТ Юрий Шевчук:

«Вообще любые конфликты надо решать референдумом, мне кажется. Любые такие большие проблемы на уровне города, поселка, страны. Серьезные вещи решаются референдумом. Потому что пять-шесть чуваков, которые решают за сто сорок миллионов, это – бред! Они должны советоваться с людьми простыми».

Первая неделя пребывания во главе Украины предпринимателя и шоумена Владимира Зеленского изобиловала неожиданными событиями и поступками как с его стороны, так и в отношении него самого. От просьбы Зеленского к США усилить санкции против России до петиции за его уход в отставку всего через три дня после инаугурации. Артисты – живые люди, - заметил, комментируя события на Украине, Юрий Шевчук:

«Я думаю, если бы был жив замечательный клоун Юрий Никулин и он бы баллотировался в президенты, вся страны бы проголосовала за него. Клоуны, артисты – живые люди, мало что понимают, но зато, я думаю, там с душой более-менее… ну, у некоторых. Уметь рассмешить народ – гораздо гуманнее, чем его уметь пугать».