Уральский пенсионер три недели голодает из-за тяжбы с коммунальщиками

76-летний Валерий Кулаев из города Тавды в Свердловской области голодает три недели из-за решения суда, по которому половину его пенсии удерживают в счет погашения долга перед коммунальщиками.

За несколько лет мужчина накопил долг перед управляющей компанией за отопление в 150 тысяч рублей. Пенсионер не платит намеренно, так как считает, что услуга оказывается некачественно.

«На трубах изоляции нет, они обогревают улицу, батареи никогда не промывали, и они забиты, в квартире зимой у стены с северной стороны температура не превышает 5-7 градусов тепла», - объяснил Кулаев.

Управляющая компания «Единое агентство заказчика» подала на мужчину в мировой суд и дело выиграла. Теперь пенсионер вынужден выживать на 4953 рубля в месяц.

Три недели назад он объявил голодовку и с тех пор пьет только воду. За это время свердловчанин, страдающий сахарным диабетом, похудел на 13 килограммов.

Вынесший решение судья должника не помнит, сообщает URA.RU. Представители управляющей компании говорят, что Валерий Кулаев, несмотря на попытки коммунальщиков, отказывается идти на переговоры.



