Уральские военкоры рассказали студентам УрФУ о событиях в Донбассе
Военные корреспонденты URA.RU Дмитрий Григорьев и Эдуард Корниенко в екатеринбургском «Ельцин-Центре» встретились со студентами Уральского федерального университета (УрФУ), выступив с лекцией о своей командировке в Донецкую народную республику.
Мероприятие было организовано по предложению представителя МИД в Свердловской области Александра Харлова. Военкоры, которые были свидетелями ключевых событий специальной военной операции на Украине, рассказали о своей работе в Донецке, Мариуполе и их окрестностях с февраля по май, а также ответили на вопросы сорока студентов УрФУ.
Так, Григорьев прокомментировал слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». По словам военкора, его разозлили эти высказывания.
«Ведь я знаю точно, что на Урале много патриотов. Но без Соловьева, без его резких заявлений как про Екатеринбург, так и про "Ельцин Центр" наша такая публичная встреча не состоялась бы», — подчеркнул журналист.
Кроме того, военкор рассказал о событиях в Донбассе. Григорьев поделился, что местные жители радовались признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также отметил, что во время поездки журналисты неоднократно развенчивали фейки украинских и западных СМИ.
«Но самые эмоциональные моменты – это бои, которые мы видели. Так, мы стали свидетелями ракетного удара по центру Донецка – от действий ВСУ тогда погибло более 20 мирных человек», — сказал военкор.
Григорьев рассказал и о своих творческих планах: на следующей неделе журналист переедет в ДНР и станет собкором URA.RU в Донецке.
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