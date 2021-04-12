«Уральские авиалинии» вернут деньги пассажирам за отменённые рейсы в Турцию

Ранее в понедельник стало известно, что по решению правительства РФ будут приостанавлены регулярные авиаперелеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня. В связи с этим все рейсы были отменены.

Регулярное авиасообщение с Турцией было возобновлено 1 августа 2020 года после приостановки на фоне пандемии коронавируса.

Вопрос о закрытии авиасообщения с Турцией встал из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране. Туристические поездки в Турцию уже запретил Китай, заодно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. О полной остановке авиасообщения также заявил Иран.

