«Уральские авиалинии» вернут деньги пассажирам за отменённые рейсы в Турцию
Пассажиры «Уральских авиалиний», имеющие билеты на отмененные рейсы в Турцию, получат возврат денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.
Ранее в понедельник стало известно, что по решению правительства РФ будут приостанавлены регулярные авиаперелеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня. В связи с этим все рейсы были отменены.
Регулярное авиасообщение с Турцией было возобновлено 1 августа 2020 года после приостановки на фоне пандемии коронавируса.
Вопрос о закрытии авиасообщения с Турцией встал из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране. Туристические поездки в Турцию уже запретил Китай, заодно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. О полной остановке авиасообщения также заявил Иран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru