«Уральские авиалинии» вернут деньги пассажирам за отменённые рейсы в Турцию

Пассажиры «Уральских авиалиний», имеющие билеты на отмененные рейсы в Турцию, получат возврат денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

Попова сообщила об отсутствии стабилизации по коронавирусу в мире

Ранее в понедельник стало известно, что по решению правительства РФ будут приостанавлены регулярные авиаперелеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня. В связи с этим все рейсы были отменены.

Регулярное авиасообщение с Турцией было возобновлено 1 августа 2020 года после приостановки на фоне пандемии коронавируса.

Вопрос о закрытии авиасообщения с Турцией встал из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране. Туристические поездки в Турцию уже запретил Китай, заодно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. О полной остановке авиасообщения также заявил Иран.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:АвиасообщениеТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры