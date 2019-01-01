«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Прагу вслед за «Аэрофлотом»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» во вторник, 2 июля, приостановила полеты в Чехию из Екатеринбурга, а также подмосковного Жуковского, пишет АГН Москва. Такие меры были приняты в связи с аннулированием ранее выданных разрешений на полеты в Прагу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

Там также уточнили, что рейсы У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага, которые были назначены на вторник, пока задерживаются на неопределенный срок, пишет RT. Уточняется, что всем пассажирам, которые не смогли улететь, будут предоставлены необходимые услуги. Кaк отметилa предстaвитель aвиaкомпaнии, оповещение пaссaжиров обо всех изменениях будет проводиться call-центром, информaция о полетaх будет доступнa нa сaйте перевозчикa и в официaльных группaх в социaльных сетях, сообщает Ura.ru.

Ранее ряд рейсов в Прагу из Москвы отменила и российская авиакомпания «Аэрофлот» из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения.

