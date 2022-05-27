УПЦ приняла решение о полной самостоятельности и независимости

Украинская православная церковь (УПЦ) объявила о полной самостоятельности и независимости. Об этом говорится в постановлении Собора, передает ТАСС.

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Собор УПЦ указал на свое несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно военных действий на территории Украины.

Также УПЦ призвали обе стороны конфликта к продолжению переговоров.

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ФОТО: orthodox.cn.ua
ТЕГИ:ЦерковьУкраина
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