Цены на садовую землянику, которую обычно называют клубникой, этим летом будут не выше прошлогодних. Об этом НСН рассказал директор совхоза имени Ленина и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин.

«Во всем мире местная ягода всегда дороже, чем та, которая привозная. Никто не сделал так, чтобы импортная ягода не появлялась на прилавках Москвы. По тому, что я вижу, на рынках Краснодара, цена будет примерно такая же, как в прошлом году. Начнем мы, наверное, с 350 рублей за килограмм, а дальше будем снижать цену в зависимости от количества ягоды, собранной нами», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Германии в данный момент наблюдается цена в 9-10 евро за килограмм ягоды. Сравнительную дешевизну российской ягоды по сравнению с европейской Павел Грудинин объяснил падением реальных доходов соотечественников.

«Скорее всего, у нас цена гораздо ниже не из-за того, что мы хуже ягоду производим, а из-за того, что у нас просто покупательная способность населения, к сожалению, очень низкая. Реальные доходы населения падают, поэтому цена будет либо такая же, как в прошлом году, либо ниже, но не выше», — пообещал директор Совхоза им. Ленина.