Грудинин назвал цены на клубнику в 2019 году
Директор Совхоза им. Ленина поделился с НСН прогнозами на урожай и цены садовой земляники.
Цены на садовую землянику, которую обычно называют клубникой, этим летом будут не выше прошлогодних. Об этом НСН рассказал директор совхоза имени Ленина и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин.
«Во всем мире местная ягода всегда дороже, чем та, которая привозная. Никто не сделал так, чтобы импортная ягода не появлялась на прилавках Москвы. По тому, что я вижу, на рынках Краснодара, цена будет примерно такая же, как в прошлом году. Начнем мы, наверное, с 350 рублей за килограмм, а дальше будем снижать цену в зависимости от количества ягоды, собранной нами», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Германии в данный момент наблюдается цена в 9-10 евро за килограмм ягоды. Сравнительную дешевизну российской ягоды по сравнению с европейской Павел Грудинин объяснил падением реальных доходов соотечественников.
«Скорее всего, у нас цена гораздо ниже не из-за того, что мы хуже ягоду производим, а из-за того, что у нас просто покупательная способность населения, к сожалению, очень низкая. Реальные доходы населения падают, поэтому цена будет либо такая же, как в прошлом году, либо ниже, но не выше», — пообещал директор Совхоза им. Ленина.
Собирать садовую землянику в России начали около 20 дней назад, добавил Грудинин, однако в Москве сезон начнется не раньше 10 июня.
«Дней 20 назад начали собирать землянику в Краснодаре, в Крыму, в южной части России. Постепенно это сезон передвигается к нам. В зависимости от того, какими технологиями пользуются крестьяне, под пленкой они выращивают или просто в открытом грунте, сезон может сдвигаться на 2-3 недели, но я думаю, что в Краснодаре сейчас уже заканчивается сезон, ягода уже отходит. В Московской области он еще не начался и начнется не раньше 10-15 июня в зависимости от того, какими технологиями пользуются производители земляники. Мы начнем собирать 15-го», — сказал собеседник НСН.
Урожай в этом году ожидается средний, уточнил экс-кандидат в президенты РФ от партии КПРФ. Однако агрономы пока не могут дать точных прогнозов из-за непредсказуемых погодных условий.
«Ягода цветет, а поздние сорта еще даже не зацвели. Как она будет цвести, пока агрономы теряются в прогнозах. Я думаю, что основные прогнозы будут 5-7 июня. Будет видно, какая интенсивность цветоносов. Ведь ягода закладывает плодовую почку в августе предыдущего года. В августе 2018 года были определенные погодные условия, и это сказалось на цветоносах, соответственно, и на ягодах. Мы пока планируем средний урожай. Соберем порядка 1000 тонн ягоды, но в зависимости от погодных условий. Если три дня ливневых дождей, то ягоды не станет, она просто сгниет. Она будет, но ее невозможно будет собрать. Поэтому сейчас агрономы воздерживаются от точных прогнозов», — пояснил Павел Грудинин.
Напомним, что в июле прошлого года директор Совхоза им. Ленина проспорил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 100 килограммов клубники. Бывшие кандидаты в президенты РФ спорили на исход матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018 между Бельгией и Бразилией.
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