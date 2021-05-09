Юные москвичи отправили на конкурс «Наследие моего района» 3000 рисунков — Сергунина

Около трех тысяч городских пейзажей прислали на конкурс детского рисунка «Наследие моего района» юные художники. Они состязаются в мастерстве третий год подряд – столько проходит конкурс в столице. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина на официальном сайте мэра столицы.

«Каждый из ребят стремился показать красоту того места, где он живет, учится, гуляет с родителями и друзьями. Замечательно, что рисунки на конкурс прислали из всех округов и почти всех районов города. Результаты будут объявлены в конце мая - начале июня. Победители получат дипломы, грамоты и памятные призы. Работы призеров можно будет увидеть на выставке, ее откроют на одном из московских бульваров», - отметила Сергунина.

Хавтан: Рисунки детей порой интересней картин профессиональных художников!

В конкурсе 2021 года появились новые темы: «Памятники-герои» (посвящена юбилею формирования дивизий московского народного ополчения); «Парки и усадьбы Москвы»; «Мосты и набережные Москвы»; «Москва космическая» (приурочена к юбилею первого полета человека в космос); «Памятники науки и технологии» (учреждена в честь Года науки и технологий в России).

Чаще всего юные художники рисовали парки. Второй популярной темой стали мосты и набережные Москвы.

Судить работы детей и подростков будут профессиональные художники, архитекторы, педагоги, искусствоведы, скульпторы. Победителей определят в категориях «Профессионалы» и «Любители» в двух возрастных категориях от 7 до 11 лет и от 12 до 15 лет.

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Фото: vk.com/usadba_bykovo
ТЕГИ:МосквичиМоскваКонкурсДети
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