Юные москвичи отправили на конкурс «Наследие моего района» 3000 рисунков — Сергунина

Около трех тысяч городских пейзажей прислали на конкурс детского рисунка «Наследие моего района» юные художники. Они состязаются в мастерстве третий год подряд – столько проходит конкурс в столице. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина на официальном сайте мэра столицы.

«Каждый из ребят стремился показать красоту того места, где он живет, учится, гуляет с родителями и друзьями. Замечательно, что рисунки на конкурс прислали из всех округов и почти всех районов города. Результаты будут объявлены в конце мая - начале июня. Победители получат дипломы, грамоты и памятные призы. Работы призеров можно будет увидеть на выставке, ее откроют на одном из московских бульваров», - отметила Сергунина.