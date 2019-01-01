Уникальный орган концертного зала «Зарядье» будет монтирован в июле

В июле в Москву из Франции доставят внутренние механизмы и конструкции для органа, который находится в концертном зале в парке "Зарядье". Сообщается, что монтаж внутренних конструкций инструмента продлится до конца лета. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он сообщил, что во время строительных работ на территории парка, а также концертного зала в Зарядье использовались оригинальные технологии. Это обстоятельство было отмечено на мировом уровне. Кроме того, в марте этого года парк был удостоен престижной премии MIPIM Awards в рамках международной выставки во Франции.

Хуснуллин отметил, что создание парка стало действительно уникальным проектом.

«Мы выступали в номинации реновация существующей среды. И я точно знаю, что мало кто в мире может принять такое решение, чтобы в самой центральной части города, на самой, скажем, коммерчески привлекательной земле построить парк вместо коммерческой недвижимости. Такое решение в свое время принял Мэр Москвы Сергей Собянин. Время подтвердило, что это решение правильное», - сообщил Хуснуллин.

17 июня в центральном вестибюле «Медиацентра» откроется выставка «Строить и побеждать. Как создавался парк “Зарядье”». Экспозиция была подготовлена совместными усилиями управляющей компании по реализации проекта парка АО «Мосинжпроект» и парка. На выставке можно будет ознакомиться с основными этапами строительства уникальных объектов «Зарядья», фотохроникой и видеороликами о создании нового символа Москвы, а также увидеть награду MIPIM Awards.

