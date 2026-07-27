Уникальные детские носилки для скорой помощи создали в Москве

Детские носилки с уникальной системой фиксации для скорой помощи создали в Москве. Разработкой занимались резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Медплант» и специалисты Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, изделие уже прошло государственную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

«Город оказывает системную поддержку высокотехнологичным предприятиям. Так, преференции позволили компании, специализирующейся на выпуске медизделий, создать детские носилки, учитывающие анатомические особенности ребенка. Сейчас изделия уже используются на четырех подстанциях скорой помощи», — рассказал Ликсутов.

Изделие предназначено для маленьких пациентов ростом от 65 до 130 сантиметров и весом от 8 до 35 килограммов. Главной конструктивной особенностью устройства стали съемные валики, которые бережно фиксируют тело и голову ребенка, защищая его от смещений при движении. Создатели отмечают, что благодаря плечевым ремням и ручкам, медикам будет удобно переносить пациентов в стесненных условиях.

В мэрии отметили, что предприятие «Медплант» разработало и запустило в серийное производство 45 медицинских изделий, 14 из которых вошли в оснащение машин скорой помощи. Продукция компании регулярно поставляется более чем в 50 регионов страны.

