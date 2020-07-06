Юморист Петросян подал в суд на сатирика Коклюшкина

Российский юморист Евгений Петросян будет судиться со своим бывшим соавтором, писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным из-за высказываний о его пятой жене, 30-летней Татьяне Брухуновой.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Петросяна Сергея Жорина, его подзащитный решил не оставлять безнаказанными слова Коклюшкина, которые он счёл оскорблениями.

Коклюшкин ранее сказал журналистам, что Брухунова – «не тот человек, который должен быть рядом» с Петросяном. Сатирик расстроен, что Петросян стал реже появляться на экране и связывает творческий застой у своего коллеги с его новой женой, пишет «Дни.ру». Коклюшкин также обратил внимание на то, что Брухунова и дочь Петросяна Викторина не могут найти общий язык.

Если Петросян выиграет суд, Коклюшкин должен будет заплатить штраф.

