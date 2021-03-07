Умерла вирусолог Светлана Маренникова
Доктор медицинских наук, вирусолог, Светлана Маренникова умерла в возрасте 97 лет, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с глубоким прискорбием сообщает, что 5 марта 2021 года не стало выдающегося советского и российского вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного работника науки РФ Светланы Сергеевны Маренниковой», - сказано в официальном сообщении.
Светлана Маренникова родилась в Харькове в 1923 году. Она была участницей программы ликвидации оспы. Возглавляла лабораторию профилактики оспы НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, на базе которой был сформирован Международный справочный центр ВОЗ по данному заболеванию. Маренникова с другим соотечественником представляли СССР в Глобальной комиссии по удостоверению ликвидации оспы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru