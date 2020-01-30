Умерла прославленная российская спортсменка
Прославленная российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по стендовой стрельбе Ирина Ларичева, умерла на 56-ом году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Стрелкового союза России. Она долгое время болела.
Ирина Ларичева восемь раз побеждала на чемпионатах мира по стендовой стрельбе. Из них семь раз завоёвывала золото в командных соревнованиях. Единственный раз она выиграла мировое первенство в индивидуальном разряде в 2001 году.
Ларичева также обладательница четырёх серебряных и двух бронзовых наград чемпионатов мира. Она также шестикратная чемпионка Европы и пять раз становилась победительницей чемпионата России. Из большого спорта Ирина Ларичева ушла в 2016 году.
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