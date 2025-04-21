Умерла последняя представительница знаменитого купеческого рода Строгановых

Скончалась последний представитель знаменитого рода баронов и графов Строгановых Элен де Людингаузен-Строганова (Строганова Елена Андреевна). Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова в своем Telegram-канале.

По ее словам, баронесса основала Международный фонд для восстановления Строгановского дворца и помощи музеям России.

Последняя представительница Строгановых и почетный член Пермского землячества скончалась 20 апреля.

Согласно открытым данным, ку­пе­чес­кий род Стро­го­но­вых происходил из крестьян-поморов Русского Севера и представлял собой крупнейших солепромышленников и землевладельцев.

В 2018 году «Первый канал» выпустил большой документальный фильм «Строгановы: Елена последняя».

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ФОТО: Telegram-канал министра культуры Пермского края
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