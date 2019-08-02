Умерла певица Александра Стрельченко

Народная артистка России, певица Александра Стрельченко умерла в возрасте в возрасте 82 лет. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в театре «Русская песня». Там подчеркнули, что Стрельченко достойно продолжила певческие традиции, заложенные Лидией Руслановой и Надеждой Плевицкой.

Некоторые СМИ подчёркивают, что Александру Стрельченко в советские годы называли «королевой народной песни». Она была одной из любимых артисток Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, а также часто выступала в кремлевских концертах. Широкую известность Стрельченко получила после исполнения песен в фильмах «Война и мир» и «Калина красная».

Ранее НСН писала, что в возрасте 88 лет скончался один из основоположников владимирской школы живописи Валерий Кокурин. Художник ушёл из жизни во Владимире. Он много писал природу региона, сформировав таким образом принципы, лёгшие в основу владимирской живописной школы, отмечает РИА ФАН. Его полотна хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, а также в других галереях мира.

