Умерла известная советская разведчица Зинаида Батраева
Легендарная советская разведчица Зинаида Батраева, которая вместе с супругом Борисом 25 лет служили своей стране за границей, умерла в Москве на 99-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее дочь Ирину.
«Мамы не стало в четверг», - рассказала она.
В пресс-бюро Службы внешней разведки России рассказали, что супруги Батраевы оставили яркий след в истории нашей внешней разведки.
«Это была пара прекрасных оперативных сотрудников, очень светлые и добрые люди», - заявил руководитель пресс-бюро Сергей Иванов.
О результатах деятельности Зинаиды Батраевой написано в сборниках по истории внешней разведки. Она добывала очень важную оперативную информацию. Борис Батраев был ее руководителем и одновременно резидентом внешней разведки.
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