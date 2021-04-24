Умерла известная советская разведчица Зинаида Батраева

Легендарная советская разведчица Зинаида Батраева, которая вместе с супругом Борисом 25 лет служили своей стране за границей, умерла в Москве на 99-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее дочь Ирину.

«Мамы не стало в четверг», - рассказала она.

В пресс-бюро Службы внешней разведки России рассказали, что супруги Батраевы оставили яркий след в истории нашей внешней разведки.

«Это была пара прекрасных оперативных сотрудников, очень светлые и добрые люди», - заявил руководитель пресс-бюро Сергей Иванов.

О результатах деятельности Зинаиды Батраевой написано в сборниках по истории внешней разведки. Она добывала очень важную оперативную информацию. Борис Батраев был ее руководителем и одновременно резидентом внешней разведки.

