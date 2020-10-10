Умерла бывший автор «Общей газеты» Елена Дикун

Бывшая журналистка «Общей газеты» Елена Дикун скончалась от онкологического заболевая, сообщает РИА Новости со ссылкой на зам. главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Иринц Цвей.

«Да, Дикун умерла вчера. У неё была онкология», - пояснила ее коллега.

Дикун в период с 1996 по 2000 год входила в «кремлёвский пул» от «Общей газеты». Позже работала пресс-секретарем Союза правых сил и возглавляла департамент по связям с общественностью «Открытой России».

