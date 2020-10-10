Умерла бывший автор «Общей газеты» Елена Дикун
10 октября 202010:42
Бывшая журналистка «Общей газеты» Елена Дикун скончалась от онкологического заболевая, сообщает РИА Новости со ссылкой на зам. главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Иринц Цвей.
«Да, Дикун умерла вчера. У неё была онкология», - пояснила ее коллега.
Дикун в период с 1996 по 2000 год входила в «кремлёвский пул» от «Общей газеты». Позже работала пресс-секретарем Союза правых сил и возглавляла департамент по связям с общественностью «Открытой России».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 846 / сут.
Умерли
22 454+197 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+6 781 / сут.
- Армения и Азербайджан обменялись обвинениями насчет военных действий в Нагорном Карабахе после начала перемирия
- Гинцбург спрогнозировал сроки отказа от масок после вакцинации от COVID-19
- Новый суточный рекорд COVID-19 установлен в России
- В Хабаровске силовики задержали 40 участников акции в поддержку Фургала
- Умерла бывший автор «Общей газеты» Елена Дикун
10 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru