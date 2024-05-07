Умерла бывшая глава департамента образования Москвы Любовь Кезина

Экс-руководитель департамента образования Москвы Любовь Кезина умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Российской академии образования.

Отмечается, что Кезина скончалась 6 мая, причина смерти не называется.

«Любовь Петровна много лет работала на партийной работе, всегда занималась образованием, прошла непростую школу управления. Будучи деятельным организатором, постоянно была востребована и глубоко понимала проблемы школ. Л.П. Кезина более 20 лет возглавляла московское образование. Харизматичный лидер московских учителей, она прошла профессиональный путь от учителя до министра московского образования», — указали в РАО.

Академия назвала смерть Кезиной невосполнимой утратой для учреждения и всей российской науки.

Ранее в возрасте 87 лет ушел из жизни первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин, напоминает RT.

