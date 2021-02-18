Умер звезда советского кино Андрей Мягков

Актер Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова.

Причины смерти не уточняются.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. Артист начал кинокарьеру в 1965 году, исполнив роль дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача», и позже стал одним из самых популярных советских актеров. Мягкова прославили роли в картинах режиссера Эльдара Рязанова, в частности, в комедиях «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Служебный роман», а также в драме «Жестокий романс».

Кроме того, Мягков известен своими театральными работами в качестве актера и режиссера МХТ имени Чехова. Мягкову присуждено звание Народного артиста РСФСР, также актер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

