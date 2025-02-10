Умер заслуженный врач РФ Борис Гиберт
В Тюмени на 74 году жизни скончался заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, хирург Борис Гиберт, сообщили в областной клинической больнице №1.
В минувшем году указом президента России Гиберт был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени за выдающиеся заслуги, которые поспособствовали развитию региона и повышению его авторитета. Также у хирурга есть нагрудный знак «Отличник здравоохранения», областная Премия имени В.И. Муравленко и звание почетного работника здравоохранения Тюменской области.
Гиберт посвятил около 30 лет своей жизни Областной клинической больнице №1 в Тюмени. Кроме того, на протяжении 20 лет Гиберт заведовал кафедрой факультетской хирургии Тюменского государственного медицинского университета
Дату и место прощания со специалистом объявят позже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru