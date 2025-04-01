Умер зампредседателя Конституционного суда РФ Сергей Маврин
1 апреля 202517:12
Заместитель председателя Конституционного суда РФ Сергей Маврин умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что смерть Маврина - это невосполнимая утрата для Конституционного Суда и юридического сообщества.
«Судьи и сотрудники аппарата Конституционного суда выражают соболезнования родным и близким Сергея Петровича и скорбят вместе с ними», - добавили в суде.
Ранее на 93-м году жизни скончался первый премьер Украины Витольд Фокин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru