Умер зампредседателя Конституционного суда РФ Сергей Маврин

В сообщении говорится, что смерть Маврина - это невосполнимая утрата для Конституционного Суда и юридического сообщества.

«Судьи и сотрудники аппарата Конституционного суда выражают соболезнования родным и близким Сергея Петровича и скорбят вместе с ними», - добавили в суде.

Ранее на 93-м году жизни скончался первый премьер Украины Витольд Фокин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

