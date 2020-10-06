Умер ведущий вечернего шоу «Радио 7» Рубен Акопян

В Москве умер ведущий «Радио 7» Рубен Акопян. Об этом в инстаграме сообщили его коллеги.

Акопян был ведущим вечернего шоу «Однажды в городе». Он умер во сне, ему было 48 лет.

Акопян посвятил радио 25 лет своей жизни и был отмечен главными отечественными радионаградами.

На «Радио 7» он работал с 2009 года.





