Умер ведущий вечернего шоу «Радио 7» Рубен Акопян

В Москве умер ведущий «Радио 7» Рубен Акопян. Об этом в инстаграме сообщили его коллеги.

Акопян был ведущим вечернего шоу «Однажды в городе». Он умер во сне, ему было 48 лет.
Акопян посвятил радио 25 лет своей жизни и был отмечен главными отечественными радионаградами.

На «Радио 7» он работал с 2009 года.


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ФОТО: instagram.com/rubenakopyan_radio
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