Умер старейший в России ветеран Великой Отечественной войны
Старейший в стране ветеран Великой Отечественной войны, по версии Книги рекордов России, Тимофей Марзоев умер в возрасте 105 лет в Северной Осетии. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.
«Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, слушали его фронтовые истории», - рассказал Меняйло на странице на в Facebook.
Глава региона подчеркнул, что Марзоев служил примером мужества и настоящего патриотизма. Ветеран участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, дошел до Австрии. Тимофей Марзоев был награжден медалями «За оборону Кавказа» и «За Победу над Германией».
«Это большая утрата для всех нас», - заключил Сергей Меняйло.
Согласно данным Книги рекордов России, Тимофей Марзоев родился в 1916 году и был старейшим в стране ветераном ВОВ.
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