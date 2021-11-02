Умер старейший в России ветеран Великой Отечественной войны

Старейший в стране ветеран Великой Отечественной войны, по версии Книги рекордов России, Тимофей Марзоев умер в возрасте 105 лет в Северной Осетии. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, слушали его фронтовые истории», - рассказал Меняйло на странице на в Facebook.