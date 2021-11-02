Умер старейший в России ветеран Великой Отечественной войны

Старейший в стране ветеран Великой Отечественной войны, по версии Книги рекордов России, Тимофей Марзоев умер в возрасте 105 лет в Северной Осетии. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, слушали его фронтовые истории», - рассказал Меняйло на странице на в Facebook.

Глава региона подчеркнул, что Марзоев служил примером мужества и настоящего патриотизма. Ветеран участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, дошел до Австрии. Тимофей Марзоев был награжден медалями «За оборону Кавказа» и «За Победу над Германией».

«Это большая утрата для всех нас», - заключил Сергей Меняйло.

Согласно данным Книги рекордов России, Тимофей Марзоев родился в 1916 году и был старейшим в стране ветераном ВОВ.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВетераныВеликая Отечественная Война
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