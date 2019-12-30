Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк
30 декабря 201922:58
Авиаконструктор, руководитель проекта по созданию стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Других подробностей в сообщении агентства не приводится.
Близнюк родился 12 апреля 1928 года в Казахстане. С 1952 года работал в конструкторском бюро А. Н. Туполева, где, в частности, возглавлял проекты по созданию беспилотных аппаратов. Является лауреатом Госпремии Советского союза.
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