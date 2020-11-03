Умер создатель мультфильмов о Незнайке

Один из создателей кукольного мультфильма «Волшебник Изумрудного города» и серии мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк умер в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ. Телеканал отмечает, что художнику было 85 лет

Шафранюк известен работами над кукольными мультфильмами «Добрыня Никитич», «Чьи в лесу шишки» и «Волшебник Изумрудного города», а также над серией мультфильмов о Незнайке.

Умер актер Шон Коннери

А накануне стало известно, что писатель-фантаст Кира Измайлова найдена мертвой в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы. Известно, что тело Измайловой обнаружено в её квартире в районе Хорошево-Мневники. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

Напомним, Кира Измайлова является автором ряда книг в жанре фэнтези. В их числе – «Странники», «Городская магия», «Чужие драконы» и другие, напоминает Газета.ру.


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ФОТО: pixabay.com
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