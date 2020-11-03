Умер создатель мультфильмов о Незнайке

Один из создателей кукольного мультфильма «Волшебник Изумрудного города» и серии мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк умер в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ. Телеканал отмечает, что художнику было 85 лет

Шафранюк известен работами над кукольными мультфильмами «Добрыня Никитич», «Чьи в лесу шишки» и «Волшебник Изумрудного города», а также над серией мультфильмов о Незнайке.