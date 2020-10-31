Умер актер Шон Коннери

Британский актер Шон Коннери, всемирно известный по роли Джеймса Бонда, умер в 90-летнем возрасте. Об этом пишет издание Independent.

«Игравший Джеймса Бонда легендарный актер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет», - сообщает издание.

Популярный актер и продюсер Шон Коннери родился в шотландском городе Эдинбург 25 августа 1930 года.На его счету съемки более чем в 70 фильмах. Всемирную популярность и славу ему принесла роль агента «007» в «бондиане».

Коннери награжден премией «Оскар» и дважды – премией BAFTA.

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ФОТО: ru.wikipedia.org/Stuart Crawford
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