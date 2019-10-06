Умер сенатор Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в воскресенье, 6 октября в результате продолжительной болезни, сообщает РИА Новости
«Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине», - рассказал председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.
В ведении Евгения Бушмина в Совфеде был экономический блок, а также вопросы финансовых рынков и бюджета.
Напомним, с 1998 по 2001 Бушмин являлся заместителем министра финансов России.
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