Умер сенатор Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в воскресенье, 6 октября в результате продолжительной болезни, сообщает РИА Новости

«Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине», - рассказал председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

В ведении Евгения Бушмина в Совфеде был экономический блок, а также вопросы финансовых рынков и бюджета.

Напомним, с 1998 по 2001 Бушмин являлся заместителем министра финансов России.

